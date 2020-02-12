Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Российские офисы финской юридической фирмы Castrén & Snellman (C&S) будут переданы российской компании Capital Legal Services после того, как финская фирма приняла решение уйти с российского рынка.

Как следует из сообщения Capital Legal Services, в настоящее время идет процесс интеграции офисов, он должен завершиться к концу первого квартала 2020 года, после чего C&S продолжит сопровождение бизнеса своих клиентов в России через взаимодействие с российскими офисами Capital Legal Services, которые имеют более чем 20-летний опыт обслуживания иностранных клиентов в России.

«Клиенты ценят наше сотрудничество с ведущими национальными юридическими фирмами и высокое качество непосредственно работы C&S. Наша стратегия работы в различных странах доказала свою эффективность, и взаимодействие с CLS станет логическим продолжением реализации этой стратегии», — заявил управляющий партнер Castrén & Snellman Сакари Лукинмаа. C&S была создана в 1888 году и является одной из старейших юридических фирм Финляндии. В настоящее время C&S — ведущая финская фирма с численностью персонала 250 человек. Офис в Санкт-Петербурге был открыт в 1994 году, в Москве — в 2007 году.

Capital Legal Service — российская юридическая фирма, была создана в 1999 году, также имеет офисы в Москве, Петербурге и Хельсинки.

«Основываясь на нашем опыте, клиенты ценят наше сотрудничество с ведущими национальными юридическими фирмами и высокое качество непосредственно работы C&S. Наша стратегия работы в различных странах доказала свою эффективность, и взаимодействие с CLS станет логическим продолжением реализации этой стратегии», — заявил кправляющий партнер Castrén & Snellman Сакари Лукинмаа.

Отметим, C&S была создана в 1888 году и является одной из старейших юридических фирм Финляндии. В настоящее время C&S — ведущая финская фирма с численностью персонала 250 человек. Офис в Санкт-Петербурге был открыт в 1994 году, в Москве — в 2007 году. Недавно офис был открыт в Хельсинки, он, продолжит работу несмотря на уход с российского рынка.

CapitalLegalServices, ведущая российская юридическая фирма, была создана в 1999 году, также имеет офисы в Москве, Петербурге и Хельсинки.