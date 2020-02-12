Бужумбура, , 15:29 — REGNUM Центральный банк Бурунди приостановил действие лицензий всех пунктов по обмену валюты в восточноафриканской стране. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с заявлением пресс-службы Центробанка, этот шаг направлен на борьбу с финансовыми организациями, где нарушают официальный обменный курс.

«Лицензии, которые были предоставлены обменным пунктам, отозваны», — говорилось в заявлении Центробанка, а также пояснялось, что лицензии были отозваны за нарушение правил, которые позволяют им торговать валютой с наценкой в пределах 18% от официального обменного курса 1850 бурундийских франков за доллар США.

Приостановка лицензий вступит в силу с 15 февраля, отмечается в заявлении. В Центробанке также заявили, что коммерческим банкам будет разрешено продолжать обменивать валюту.

Бурунди испытывает нехватку иностранной валюты с 2015 года после политического кризиса, который начался, когда президент страны Пьер Нкурунзиза объявил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок и выиграл выборы в следующем июле. Европейский союз приостановил финансовую поддержку Бурунди в 2016 году, так как Нкурунзиза не принял «необходимых мер для разрешения политического и экономического кризиса».