Берлин, , 15:21 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes приступили к приёму заказов на компактный кросс GLA 200 нового поколения. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В дилерских центрах новинку выставят ближе к весне 2020 года.

В линейке агрегатов кроссоверов нового поколения будут три бензиновых и четыре дизельных мотора. В компании также сообщили, что немного позже на автомобильный рынок выйдет подключаемый гибрид GLA.

Модель GLA стала выше и короче автомобилей прошлого поколения. Под капотом базовой комплектации GLA размещён 163-сильный четырёхцилиндровый турбированный мотор рабочим объёмом 1,3 л от нового A-Class. Этот двигатель агрегатируется с «роботом» 7G-DCT с двойным сцеплением.

Стоимость самой дешёвой комплектации новинки начинается от 36,3 тыс. евро (около 2,5 млн рублей).

Ранее концерн Renault-Nissan-Mitsubishi совместно с корпорацией Daimler представили на автовыставке Auto Expo в Индии модели Duster с турбированным 156-сильным двигателем от Mercedes.

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