Вильнюс, , 15:06 — REGNUM Новый посол США в Литве Роберт Гилкрист заявляет, что руководство США очень серьёзно рассматривает возможности поставок газа в Белоруссию для помощи официальному Минску в получении альтернативных от России возможностей обеспечения энергоресурсами. По его словам, в этом может помочь как терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, так и будущий польско-литовский газопровод GIPL, который должен быть пущен в строй в начале 2022 года. Развёрнутое интервью на эти темы, которое опубликовано сегодня, 12 февраля, Гилкрист дал прибалтийскому новостному агентству BNS.

«Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Белоруссию», — сказал дипломат, который подчеркнул, что такую схему власти США прорабатывают очень серьёзно.

«На мой взгляд, надежда действительно есть. Секретарь (посетивший Минск госсекретарь США Майк Помпео — прим. ИА REGNUM) был там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что всё это новое, но я уже знаю, что США этим интересуются и что об этом пойдет речь на встречах в правительстве, которые состоятся у меня в ближайшие дни».

При этом глава минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что Минск уже сейчас мог бы воспользоваться возможностями литовского газового терминала через своповые операции, даже при отсутствии физического потока из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти с норвежского месторождения Йохана Свердрупа, которые были доставлены в Белоруссию транзитом через Литву.