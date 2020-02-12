Богор, Индонезия, , 15:04 — REGNUM Управляющий директор Всемирного банка Мари Элка Пангесту встретилась с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре, сообщает Kompas.

«Конечно, я выразила свою благодарность президенту Индонезии за то, что он назначил меня на должность управляющего директора Всемирного банка. Мы обсудили, что войдет в мою работу на этом посту», — заявила Мари Элка Пангесту журналистам после встречи с главой государства.

Ожидается, что в этом году мировой рост будет ниже, чем считалось ранее, особенно из-за коронавируса.

«Если экономический рост в Китае замедлится, это, безусловно, повлияет на Индонезию», — отметила Мари Элка Пангесту.

По словам управляющего директора Всемирного банка, с точки зрения импорта, возможно, что цепочка поставок из Китая будет прервана из-за коронавируса. Это также означает, что Индонезия должна найти другие источники.

Напомним, в январе 2020 года Мари Элка Пангесту заняла пост управляющего директора Всемирного банка по политике в области развития и партнерства.