Сеул, , 15:06 — REGNUM Распространение пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, может вызвать неопределённость на рынке труда Южной Кореи, который демонстрирует рост со второй половины 2019 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра и министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

По его словам, в январе текущего года в стране зафиксировали самый большой прирост занятого населения за последние 65 месяцев, а также высокий уровень занятости населения.

В частности, заместитель премьер-министра отметил прирост занятого населения в обрабатывающей промышленности, где число рабочих мест увеличилось впервые за последние 22 месяца, а число трудоустроившихся составило 8 тыс. человек. А также рост числа постоянных работников (+ 664 тыс. человек) и повышение уровня занятости среди молодежи, который достиг максимальной отметки с 2017 года.

Между тем, Хон Нам Ги акцентировал внимание на том, что что население в возрасте от 40 лет испытывают трудности с поиском работы.

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