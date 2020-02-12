Ростов-на-Дону, 12 февраля 2020, 14:58 — REGNUM Авиакомпания Air Serbia наладит прямое воздушное сообщение между Ростовом-на-Дону и Белградом. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, передаёт ИА REGNUM.
Столицы Ростовской области и Сербии свяжут четыре еженедельных рейса — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
ИА REGNUM напоминает, что в период с 2020 года по 2022 год власти Ростовской области намерены выделить региональным авиаперевозчикам 300 млн рублей. Средства будут направлены на открытие новых маршрутов из «Платова».
Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг самых пунктуальных перевозчиков аэропорта Ростова-на-Дону