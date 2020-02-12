Москва, , 14:58 — REGNUM В связи с углублением российско-китайского экономического сотрудничества страны поставили перед собой задачу достичь к 2024 году товарооборота в 200 млрд долларов, сообщает финансовое агентство Jin10.

В 2019 году Россия и Китай достигли значительного прорыва во взаимной торговле, товарооборот между странами превысил отметку в 110 млрд долларов. Поднебесная уже девять лет подряд становится крупнейшим торговым партнером России.

Для достижения цели в 200 млрд долларов стороны активно расширяют сотрудничество в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство. В декабре 2019 года был открыт газопровод «Сила Сибири», и российский газ впервые пошёл в Китай. Россия также увеличивает свою долю на китайском рынке угля, используя новые транзитные пути. По данным China Coal Resources Network, с 2020 года Россия будет поставлять уголь в Китай через Казахстан.

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Следующим важным направлением сотрудничества может стать сельское хозяйство. Уже во второй половине 2019 года российские экспортёры после получения разрешения на экспорт сои и пшеницы активно заключали контракты с китайскими компаниями.

Кроме того, в России введена политика субсидирования сельского хозяйства, способствующая увеличению производства этой продукции. В настоящее время Пекин планирует увеличить импорт и российской говядины.

Отмечается также, что вспыхнувшая в начале 2020 года эпидемия коронавируса, в некоторой степени негативно повлияла на торговлю между странами. Однако китайская сторона считает ситуацию временной и контролируемой, в том числе и с российской помощью. Страны-партнёры заверили, что продолжат торговое сотрудничество в том же объеме.