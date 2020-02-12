Лондон, , 14:55 — REGNUM Британская транснациональная автомобилестроительной компания Jaguar Land Rover приостановила производство электрокара I-Pace из-за проблем с поставками батарей. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Нехватка аккумуляторных батарей, по словам автопроизводителя, произошла из-за резкого роста популярности электрических автомобилей. Почему произошел этот сбой в компании не сообщают. Возможно, это связано с перебоями поступления сырья из КНР, связанные со вспышкой эпидемии нового коронавируса.

Поставщиком аккумуляторов для Jaguar является компания LG Chem, которая выпускает батареи на польском заводе. Стоит отметить, что ранее Mercedes-Benz также сообщил о нехватке аккумуляторов. Это стало причиной того, что автопроизводитель скорректировал свои планы по количеству выпуска электрокроссовера EQS.

Ранее в компании Jaguar Land Rover заявили о возможном сокращении и остановке производства на двух своих британских заводах. Тогда автопроизводитель обратил внимание, что возможная остановка производства связана со снижением розничных продаж, а не с коронавирусом.

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