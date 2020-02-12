Вильнюс, , 14:47 — REGNUM Президент холдинга Grigeo, в который входит целлюлозно-бумажный завод Grigeo Klaipėda Гинтаутас Пангонис — среди официальных подозреваемых, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 февраля. Подозрения в отношении Пангониса выдвинуты сегодня. Об этом Grigeo Klaipėda информировала через биржу Nasdaq.

Ранее сам Пангонис заявлял, что не знал о том, что завод его компании в Клайпеде сливал на протяжении десятилетия отходы производства в залив, в обход городских очистных сооружений.

По предварительным данным, ущерб природе нанесён в размере 60 млн евро. Куршский залив между собой делят Литва и Калининградская область РФ.