Киев, , 14:41 — REGNUM Правительство Украины создало специальное долговое агентство для эффективного управления государственным долгом.

О таком решении сегодня, 12 февраля, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства дал понять, что считает крайне успешным в плане управления долгом 2019 год, и надеется на еще лучшие результаты в будущем.

«Успешная реализация среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления госдолгом», — заявил Гончарук.

Он заявил, что Украина в этом случае берет пример с передовых европейских странах, подчеркнув, что такая модель управления госдолгом работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции.

Политолог Дмитрий Корнейчук иронически отмечает, что это логичный шаг правительства Украины.

«И там надо поставить (управлять) человека Ротшильдов или Сороса. Чтобы они точно были уверены, что из украинского бюджета будет выплачиваться спекулятивный доход по скупленным гособлигациям», — заявил он.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, за 2019 год госдолг Украины вырос на 6,05 млрд долларов. Вместе с тем, из-за укрепления курса гривны размер госдолга в гривневом эквиваленте в целом сократился на 170,17 млрд грн.

Внешние заимствования госдолга Украины составляют 39,34 млрд долларов в эквиваленте, внутренние — 35,02 млрд долларов.