Москва, , 14:34 — REGNUM Первое, что в ближайшее время предполагается сделать для улучшения делового и инвестклимата, — это актуализировать задачи, включая принятие законов, о которых шла речь в послании. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

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Второе, правительство РФ должно строить работу с регионами для привлечения инвестиций и создания площадок для новых производств, а также строительства объектов, запланированных в нацпроектах.

Третье, все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объёме обеспечены финансированием.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а лучше 5−7%.

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