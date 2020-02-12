Москва, , 14:28 — REGNUM Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а лучше 5−7%. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

Читайте также: Путин: динамика ВВП России увеличилась до 2,3%

Он уточнил, нужно, чтобы уже в 2021 году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Каждый пункт прироста инвестиций — это новые рабочие места, спрос на квалифицированные кадры с достойной зарплатой.

«Рассчитываю здесь на совместную партнёрскую работу правительства РФ и Банка России», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2019 году прирост ВВП России составил 1,3%, при этом в IV квартале его динамика увеличилась до 2,3%.

Читайте также: Путин назвал условия для демографического роста в стране