Бишкек, , 14:24 — REGNUM «Самое главное — у нас недостаточно профессионалов в сфере туризма, способных поднять отрасль на качественной новый уровень», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с международными экспертами по развитию туристической отрасли, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, усилиями нескольких людей полноценно развивать эту отрасль невозможно, а потому необходим четкий пошаговый план совместных действий госорганов, бизнеса и экспертов, в том числе международных.

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Глава правительства отметил, что власти республики намерены уделить проблеме развития туристической сферы должное внимание.

«Туризм должен стать одним из ведущих секторов отечественной экономики. Если в 2019 году доля туризма в ВВП нашей республики составила 5%, к 2023 году мы планируем увеличить этот показатель до 7%», — подытожил он.

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