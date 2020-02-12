Бишкек, , 14:23 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе 2020 года превысил 31 млрд сомов (28 млрд 380 млн рублей) и по сравнению с январем 2019 года увеличился на 1,8%. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего в республике месторождения золота «Кумтор» объем ВВП составил около 28 млрд сомов (25 млрд 634 млн рублей) и возрос на 2,5%.

Инфляция за первый месяц текущего года составила в среднем по республике 0,6%,

Это обусловлено ростом цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 2,2%, а также на продовольствие и безалкогольные напитки — на 1%. Также зафиксировано повышение на 0,1% тарифов на услуги, оказываемые населению, а цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 0,2%.

Промышленность Киргизии в январе 2020 года произвела продукции на сумму свыше 21 млрд сомов (19 млрд 225 млн рублей). что на 0,8% больше по сравнению с январем минувшего года.

Произошло это благодаря росту объемов производства текстиля, одежды, кожи, изделий из кожи и обуви в 1,9 раза, сырой нефти и природного газа — на 38,1%, резиновых и пластмассовых изделий — на 28,3%, металлических руд — на 21,7%, а также обработки древесины и производства изделий из дерева — на 10,5% и производства пищевых продуктов — на 3,1%.

Положительные тенденции наблюдались также в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,4%, в оптовой и розничной торговле — 4,6% и в строительстве — 1,1%.