Бишкек, , 14:22 — REGNUM Министерство труда и социального развития Киргизии предлагает увеличить на 5 тысяч сомов (4,5 тысячи рублей) размер денежного пособия, ежегодно выплачиваемого в День Победы ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов, труженикам тыла и трудармейцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Проект соответствующего правительственного постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Чиновники министерства отмечают, что если эти изменения будут одобрены, то инвалиды и участники Великой Отечественной войны, и блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узникам концлагерей буду получать в честь праздника 9 мая по 20 тысяч сомов (18 тысяч рублей), а трудармейцы, труженики тыла и вдовы погибших воинов — по 15 тысяч сомов (13,5 тысячи рублей).

Напомним, что согласно официальным данным, по состоянию на начало 2020 года в Киргизии количество ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, трудармейцев и вдов погибших воинов составило 2 076 человек.