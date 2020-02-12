Ашхабад, , 14:19 — REGNUM Президент Туркмении переложил на министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды обязанности по организации процесса шелководства в стране, пишут туркменские СМИ.

Отмечается, что ранее за эту отрасль отвечали чиновники министерства текстильной промышленности.

Также глава государства поручил руководству минсельхоза и главам областных администраций обеспечить в 2020 году производство 2100 тонн кокона-сырца шелкопряда.

При этом больше всего коконов должны будут произвести в Лебапской области — 1010 тонн. Затем следуют Дашогузская область — 500 тонн, Марыйская область — 410 тонн и Ахалская область — 155 тонн.

Замыкает список Балканский регион Туркмении, который президент Бердымухамедов обязал сдать не менее 25 тонн шёлковых коконов.