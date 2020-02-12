Кейптаун, , 14:14 — REGNUM Два профсоюза ЮАР подали срочный иск в суд по трудовым спорам в связи с запланированным сокращением рабочих мест в авиакомпании South African Airways (SAA). Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя крупнейшего в ЮАР профсоюза — Национальный профсоюза металлургов Южной Африки (NUMSA).

Аналитики отмечают, что массовые сокращения сотрудников являются мерой по возрождению находящейся на грани банкротства авиакомпании. Однако лидеры профсоюзов уверены, что специалисты, назначенные для спасения SAA от банкротства, пытаются провести сокращение рабочих мест без соблюдения трудового законодательства страны.

«Мы обратились в суд, чтобы защитить права наших членов и обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры в случае сокращения», — сказала пресс-секретарь Национального профсоюза металлургов ЮАР (NUMSA) Факамиле Хлуби-Майола.

Она сказала, что профсоюзы обеспокоены тем, что нанятые авиакомпанией кризис-менеджеры намерены ускорить сокращение рабочих мест, не принимая во внимание обязательный 60-дневный период консультаций, что предусмотрено в разделе 189 трудового законодательства ЮАР.

Это, по словам экспертов, дает работникам право оспаривать справедливость сокращений или бастовать.

NUMSA и другой профсоюз, Южноафриканская ассоциация бортпроводников, также намерены добиться исполнения судебного постановления, обязывающего кризис-менеджеров авиакомпании внедрить схему временного увольнения, согласованную в рамках соглашения о заработной плате в прошлом году. Схема предусматривает, что государственный орган по переквалификации будет выплачивать сокращенным работникам SAA три четверти их зарплаты в течение как минимум шести месяцев, пока они будут проходить переподготовку.

Хлуби-Майола добавила, что рассмотрение их иска ожидается в четверг, 13 февраля.