Барнаул, , 13:59 — REGNUM В Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова в сжатые сроки удалось ввести в эксплуатацию новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий.

Новый международный терминал в аэропорту Барнаула Правительство Алтайского края

Как сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края со ссылкой на сотрудников авиапредприятия «Алтай», которое обслуживает аэропорт, первыми международный терминал увидели 235 пассажиров, прилетевшие сегодня, 12 февраля, в столицу Алтайского края из Утапао (Таиланд).

Новый зал прилёта представляет собой помещение размером общей площадью 400 квадратных метров. Его оснастили современной системой обработки багажа, которая значительно сократит время обслуживания авиапассажиров.