Минск, , 13:52 — REGNUM «Ставка рефинансирования с 19 февраля снижается до 8,75% годовых», — проинформировал сегодня, 12 февраля, Нацбанк Белоруссии.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых, уточнил госрегулятор.

Согласно опубликованной НБРБ статистике, в 2019 году ставка рефинансирования снижалась дважды: 20 ноября — до 9% и 14 августа — до 9,5%. В 2018 году она снижалась также дважды (с 10% до 10,5%), в 2017 году — восемь раз (с 17% до 11%).

Наибольшего значения в этом десятилетии ставка рефинансирования Нацбанка Белоруссии достигла в кризисном 2011 году — 45% годовых в декабре 2011 года. Тогда Александр Лукашенко заявлял, что кризиса в Белоруссии нет, а в экономике наблюдаются «временные трудности и неприятности», созданные не властями, а обывателями.

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Ставка рефинансирования используется Нацбанком Белоруссии как финансовый инструмент, регулирующий ставку кредита в коммерческих банках. Нынешнее снижение ставки удешевляет кредит, однако в это же время комбанки ужесточают требования к заёмщикам. В частности, белорусские банки пересматривают условия по карточкам рассрочки и залогам в обеспечение кредита.