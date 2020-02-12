Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Власти США ввели антидемпинговые пошлины на поставку ацетона из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, представители министесртва торговли США приняли решение о наложении антидемпинговых пошлин в размере 47,86% на продукции компании Kumho P&B Chemicals и пошлин в размере 25,05% на продукцию компании LG Chem. Для других компаний антидемпинговые пошлины установлены в размере 33,1%.

По сравнению с предварительным решением, вынесенным 18 сентября 2019 года, размер пошлин для Kumho P&B Chemicals был увеличен на 0,16%, для LG Chem — на 17,38%, для других компаний — на 11,3%.

Известно, что 19 февраля 2019 года американские компании подали в Комиссию по международной торговле петицию, в которой сообщили, что низкие цены на ацетон из Южной Кореи, Бельгии, Саудовской Аравии, ЮАР, Испании и Сингапура наносят ущерб отечественной индустрии.