Луанда, , 13:17 — REGNUM Десятки банковских счетов, принадлежащих ангольской предпринимательнице Изабель душ Сантуш, были заморожены в Португалии по просьбе властей Анголы. Об этом передает португальская газета Expresso.

По информации журналистов, ангольские прокуроры предъявили ей обвинения в незаконном присвоении средств государственной нефтяной компании Анголы «Sonangol», а также в различных налоговых преступлениях.

Со своей стороны, Душ Сантуш опровергла обвинения в том, что она обогатилась благодаря коррупционным сделкам, когда ее отец, Хосе Эдуардо душ Сантуш, был президентом Анголы.

46-летняя бизнесвумен ранее заявляла, что обвинения являются «политически мотивированной охотой на ведьм».

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