Подгорица, , 12:20 — REGNUM 86% работ на сложном участке первой в Черногории автострады, которая соединит портовый город Бар и сербский приграничный город Боляре уже выполнено, сообщает национальный вещатель RTCG.

Работы на участке трассы Смоковац-Матешево начались пять лет назад и предполагали строительство высотных мостов и тоннелей. Сейчас подрядчики заверяют, что к сентябрю 2020 года этот участок будет сдан.

Автострада является главным инфраструктурным проектом в Черногории. Строительство участка трассы длиной 41 км осуществляют китайские подрядчики.

Для строительства участка Смоковац-Матешево черногорские власти обратились к Китайской компании телекоммуникаций и инфраструктуры (CCCC) с предложением принять участие в строительстве первого участка трассы Бар — Боляре. Была достигнута договоренность о строительстве этого участка за 809 млн евро. Китайский банк Exim одобрил Черногории кредит в 687 млн евро на 20 лет для строительства участка трассы.