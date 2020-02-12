Амстердам, , 12:15 — REGNUM Председатель исполнительного совета и главный исполнительный директор голландской пивоваренной компании Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер объявил о своём уходе с должности. Ван Боскмеер покинет свой пост 1 июня. Его преемником станет Долф ван дер Бринк, который в настоящий момент курирует деятельность компании в Азии.

Бельгиец по происхождению Ван Боксмеер (58 лет) работает в компании Heineken с 1984 г. В 2001 г. он стал членом исполнительного совета, а в 2005 г. возглавил его. В годы его руководства Heineken купил компании на общую сумму в 30 миллиардов евро и удвоил свой оборот.

Ван ден Бринк (46 лет), который возглавит компанию с 1 июня, работает в Heineken с 1998 г.