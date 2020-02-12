Берлин, , 12:11 — REGNUM Поскольку создание пикапа Volkswagen Atlas Tanoak не принесёт прибыли руководство автокомпании отказалось от его серийного производства, заявил вице-президент бренда по маркетингу и стратегии продуктов Хейн Шефер в интервью изданию Autoblog.

Стоит отметить, что концепту данной модели дали высокую оценку зрители и автомобильные эксперты. Тем не менее Шефер сказал, что для того, чтобы переделать Atlas в пикап нужно будет много времени и денег. Даже в случае, если Atlas серьезно модернизируют, новое авто не сможет сравниться по выносливости и практичности с обычными пикапами, построенными на рамной платформе, уверен топ-менеджер.

Шефер подчеркнул, что пикап на базе Touareg сможет конкурировать только с Honda Ridgeline, продажи которой в США очень низкие. Следовательно и запускать серийный кроссовер Atlas Tanoak не имеет смысла.

Ранее компания Volkswagen представила на автовыставке в Чикаго обновлённую версию кроссовера Atlas, который в РФ известен под именем Teramont.

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