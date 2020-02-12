Кишинёв, , 11:56 — REGNUM Решение о выделении Россией кредита в размере $0,5 млрд для Молдавии будет окончательно принято в течение нескольких дней. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил премьер Молдавии Ион Кику после заседания коллегии МИД Молдавии, где также участвовал президент страны Игорь Додон.

По словам Кику, за эти дни будут обговорены последние детали предоставления кредита. «Это будет суверенный кредит. То есть деньги поступят в госбюджет и будут освоены без дополнительных условий и согласно национальному законодательству Республики Молдова», — сказал он.

Премьер подтвердил, что большую часть денег направят на строительство дорог.

Президент Додон в свою очередь отметил, что первый транш российского кредита в размере $200 млн может поступить уже до начала марта. А до конца года может быть освоено $300 млн.

О российском кредите для Молдавии заговорили после того, как власть в Молдавии оказалась в руках социалистов, которые при поддержке Демпартии назначили правительство Иона Кику.

Тогда же появилась информация, что финансовая помощь со стороны ЕС, которую обуславливают «европейскими реформами», может быть заморожена.

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