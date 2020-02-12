Асан, Южная Корея, , 11:53 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company намерена возобновить работу некоторых производственных линий на заводе в Асане и четвертом заводе в Ульсане 12 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 11 февраля компания возобновила работу второго завода в Ульсане, где производят Hyundai Genesis GV 80 и Hyundai Palisade, а также завод в Хвасоне, на котором производят KIA K5 и KIA Sorento.

В компании отмечают, что несмотря на поставки компонентов из Юго-Восточной Азии и возобновление работы южнокорейских поставщиков в Китае, их недостаточно для полного восстановления работы всех заводов.

Известно, что компания SsangYong Motor, приостановившая производство 4 февраля, вновь откроет двери завода в Пхёнтхэке 13 февраля, а компания Renault Samsung Motors возобновит работу с 17 февраля.

Напомним, что эпидемия коронавируса 2019-nCoV в Китае вызвала сильные перебои в поставках, что оказалось критичным для южнокорейских автопроизводителей.

Читайте также: Компания KIA Motors продлит приостановку работы некоторых заводов — СМИ