Ташкент, , 11:48 — REGNUM ЕБРР приобретает миноритарную долю в акционерном капитале владельца сети продовольственных магазинов Korzinka, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

В сообщении отмечается, что это первая инвестиция ЕБРР в акционерный капитал частной компании в Узбекистане за последние десять лет, что «свидетельствует о росте доверия инвесторов как к данной отрасли, так и к стране в целом».

«Потребители в Узбекистане получат возможность выбора из большего ассортимента товаров, благодаря расширению ведущей продовольственной сети супермаркетов в стране, работающих под брендом Korzinka, которое осуществляется при поддержке ЕБРР», говорится в сообщении.

ЕБРР инвестирует до 40 миллионов долларов, приобретая миноритарный пакет акций у Сингапурской акционерной компании «Anglesey Investments PTE. LTD», являющейся владельцем ИП «Anglesey Food LLC», которая управляет около 50 магазинами под брендами korzinka. uz и korzinka. uz DISKONT по всему Узбекистану.

Данная инвестиция, благодаря которой количество магазинов этой сети увеличится почти втрое, а количество персонала — вдвое с 5000 до приблизительно 10 000 сотрудников к 2023 году, также будет способствовать развитию корпоративного управления, экологических и социальных стандартов, процедур и практик по охране труда и технике безопасности в компании. «Инвестируемые средства будут также использованы на поддержку ряда мер, направленных на повышение операционной эффективности, включая установку систем рекуперации тепла, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и улучшенную изоляцию стен и крыш», подчеркивается в документе.

ЕБРР в 2019 году инвестировал более 500 миллионов евро в 13 проектов в Узбекистане, из которых 9 были в частном секторе. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 миллиарда евро в рамках 79 проектов.