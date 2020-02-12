Горно-Алтайск, , 11:46 — REGNUM Аналитики компании Neosun Energy изучили спрос на фотоэлектрические установки среди коммерческих предприятий в России. Проанализировав все солнечные проекты, запущенные в эксплуатацию с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года, они пришли к выводу, что исследования мощность фотоэлектрических установок, построенных бизнесом в России за 5 лет достигла 15 МВт 494 кВт. Об этом сказано в официальном пресс-релизе компании.

По итогам исследования также выяснилось, что 91,3% всех частных солнечных электростанций (СЭС) построены в последние два года и что вторую строчку по объему установленной мощности фотоэлектрических установок занял Сибирский федеральный округ (1 МВт 583 кВт), уступив лидерство лишь Южному ФО (11 МВт 377 кВт). Третье место занял Дальний Восток (1 МВт 240 кВт).

«Однако все условия для развития солнечной энергетики у бизнесменов, есть и в других федеральных округах. Связано это с обилием солнечных дней в России», — поясняют авторы исследования.

В пример они приводят южную часть Центрального федерального округа, Урала и Поволжья.

«К примеру, в таких городах как Пенза, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск или Красноярск правильно спроектированная и построенная на базе качественного оборудования солнечная энергоустановка сгенерирует более 1150 кВт-ч в год на один киловатт мощности (коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ~ 12,5%).

Это превосходит средние показатели расчетной выработки солнечных электростанций Германии, которая входит в число лидеров по их вводу среди стран ЕС. В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Чите или Хабаровске выработка составит уже 1300−1500 кВт-ч в год на 1 кВт (КИУМ ~ 15−16,3%)», — отмечают в компании Neosun Energy.

Как пояснил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов, рост интереса бизнеса к «зеленым» технологиям сегодня обусловлен не только экологической сознательностью, а в первую очередь умением считать деньги и возможностью получить независимый источник энергоснабжения.

«По нашим оценкам в 2020 году спрос на солнечные электростанции со стороны российских компаний вырастет как минимум на 60% в количественном выражении и до 200% по объему установленной мощности. В целом мы ожидаем очень уверенный рост рынка ВИЭ. Способствовать ему будет доступная цена солнечных электростанций, высокая скорость строительства и окупаемости таких решений, а также желание бизнеса снизить свою зависимость от роста цен на электроэнергию и топливо», — отметил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов.

Напомним, 22 января 2020 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай состоялось торжественное открытие солнечной электростанции мощностью 40 МВт.

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