Москва, , 11:04 — REGNUM Арбитраж Московского округа утвердил решения судов первой и второй инстанций, которые отказали Минобороны России во взыскании 2,5 млрд рублей неустойки по госконтракту на проектирование и строительство магистральных и внутриплощадочных инженерных сетей в геопорту Новороссийска. Исполнителем по нему выступало АО «Главное управление обустройства войск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора лёг контракт, заключённый в августе 2015 года. По нему подрядчик должен был выполнить полный комплекс проектных и строительных работ по созданию магистральных и внутриплощадочных инженерных сетей по ряду объектов, в том числе для общежития для личного состава экипажей подводных лодок. Цена контракта составила более 2,052 млрд рублей.

Минобороны РФ обосновало свой иск на 2 561 118 771,66 рубля, поданный ещё в августе 2018 года, тем, что «в сроки установленные контрактом генподрядчиком указанные обязательства не выполнены и государственному заказчику не сданы». В суде первой инстанции ведомство доказать свою позицию не смогло, также как и в апелляционной, и кассационной инстанциях.

Суды указали, что министерство не передало ответчику исходные данные в установленный срок, а также информация об участках и их надлежащее оформление «произведено истцом с существенным нарушением сроков, установленных контрактом для выполнения всех работ».