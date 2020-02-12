Амстердам, , 11:01 — REGNUM Жители окрестностей аэропорта Схипхол временно приостановили своё участие в консультациях о будущем аэропорта. Консультации, в которых, помимо делегации местных жителей, участвуют представители авиационного сектора, экологических организаций и местных властей, с 2008 г. проходят в рамках т.н. Окрестного Совета Схипхола.

Поводом для решения делегации жителей стало письмо председателя Окрестного совета Питер ван Хеел министру инфраструктуры Кора ван Нивенхейзен, в котором он излагает свои соображения о продолжении работы Совета.

В 2018 Совету было предложено подготовить рекомендации о дальнейшем росте аэропорта. Из-за разногласий между участниками консультаций рекомендации так и не были разработаны.

По мнению делегации жителей, в письме Ван Хеела игнорируется их точка зрения, которая заключается в том, что обсуждать следует не только рост Схипхола, но и возможность прекращения его дальнейшего роста.