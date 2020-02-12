Минск, 12 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Госконцерн «Белнефтехим» ограничил оптовые продажи топлива российским сетям АЗС, сообщило 11 февраля агентство Reuters.
Российские компании рассматривают возможность покупки топлива за пределами Белоруссии.
Он отметил, что компании в месяц нужно около 5 тыс. тонн бензина и до 20 тыс. тонн дизтоплива.
В компании «Лукойл-Белоруссия» заявили, что перебои с поставками топлива не наблюдаются.
Журналисты выяснили, что российские нефтяные компании не могут поставлять топливо на свои АЗС в Белоруссию из-за запрета правительства РФ, введённого в 2018 году.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении ограничить поставки российской нефти до 30−40% от потребности, а остальное покупать в Прибалтике и Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика хочет покупать российскую нефть по цене 83−85% от мировой без учета экспортной пошлины.
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