Минск, , 11:01 — REGNUM Госконцерн «Белнефтехим» ограничил оптовые продажи топлива российским сетям АЗС, сообщило 11 февраля агентство Reuters.

Российские компании рассматривают возможность покупки топлива за пределами Белоруссии.

«Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа — из Польши или из Прибалтики», — рассказал журналистам представитель «Газпромнефти».

Он отметил, что компании в месяц нужно около 5 тыс. тонн бензина и до 20 тыс. тонн дизтоплива.

В компании «Лукойл-Белоруссия» заявили, что перебои с поставками топлива не наблюдаются.

«Официальных ограничений на реализацию от «Белнефтехима» нет, но у них топлива мало», — сообщил источник агентства.

Журналисты выяснили, что российские нефтяные компании не могут поставлять топливо на свои АЗС в Белоруссию из-за запрета правительства РФ, введённого в 2018 году.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении ограничить поставки российской нефти до 30−40% от потребности, а остальное покупать в Прибалтике и Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика хочет покупать российскую нефть по цене 83−85% от мировой без учета экспортной пошлины.

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