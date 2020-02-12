Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM НДС-офис по регистрации иностранных компаний, оказывающих услуги на территории Узбекистана в электронном виде, открыл Государственный налоговый комитет республики. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве уточнили, что под электронными услугами подразумевается предоставление прав на использование программного обеспечения, электронных книг, музыкальных произведений и другого контента.

Новый НДС-офис работает в виде сайта, который позволят подать заявление для постановки на учет, предоставлять отчетность, а также уплачивать налог и получать консультацию.

Напомним, в 2019 году в Налоговый кодекс Узбекистана внесли поправки, согласно которым в республике вводится налогообложение иностранных компаний, занимающихся электронной коммерцией.