Сеул, , 10:57 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА—». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

«Южная Корея демонстрирует финансовую устойчивость и стабильные макроэкономические показатели, несмотря на геополитические риски и среднесрочные структурные проблемы и старение население и низкую производительность труда», — сообщили представители Fitch Ratings.

Тем не менее, эксперты отмечают, что если к 2023 году госдолг по отношению к ВВП увеличится до 46%, это может отрицательно повлиять на кредитный рейтинг страны.

Что касается темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году, то, по прогнозам специалистов, они составят 2,3%, что соответствует прогнозам, деланных в августе прошлого года.

Известно, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА—» с сентября 2012 года.

Отмечается, что представители агентства Moody’s оценивают кредитный рейтинг страны на уровне «АА2», а Standard & Poor's — — на уровне «АА».