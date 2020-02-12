Москва, , 09:24 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan может приостановить в марте 2020 года выпуск своих моделей на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает «Интерфакс».

Остановиться производство может из-за простоя на предприятиях по выпуску деталей в Китае, где ввели вынужденные каникулы после вспышки нового коронавируса.

«В случае запуска предприятия в Китае 17 февраля, питерский завод будет функционировать в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что если будут дальнейшие задержки поставки комплектующих в Россию, то в марте текущего года руководство Nissan может приостановить производство на автопредприятии в Санкт-Петербурге. Источник отметил, что на данный момент речь о простое не идёт, так как завод пока обеспечен достаточным запасом компонентов.

Напомним, в связи с распространением коронавируса производство автомобилей в Китае уже приостановили Dongfeng Motor, Honda и General Motors.

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