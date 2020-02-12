Сеул, , 09:21 — REGNUM В январе 2020 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 568 тыс. человек, что является самым высоким показателем за последние пять лет и пять месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец января текущего года в стране на рабочих местах трудятся 26,8 млн человек.

Уровень занятости лиц от 15 и старше составил 60%, что также является высоким показателем, а уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет — 66,7%.

В январе число безработных граждан сократилось на 71 тыс. человек, до 1 153 000 человек. Уровень безработицы также сократился на 0,4%, до 4,1%.