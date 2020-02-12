Урумчи, Китай, , 09:09 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая зарегистрировано 75 тыс. новых предпринимателей, которые начали свой бизнес в 2019 году, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

В местном правительстве сообщили, что был увеличен объем займов для самозанятых жителей, а также трудозатратных малых предприятий и микробизнеса, дабы сгладить их финансовые трудности. Всего 74 700 новых предприятий было создано, которые дали 144,3 тыс. новых рабочих мест.

Местные власти ускорили создание баз-инкубаторов для бизнеса и усилили программы обучения по ведению бизнеса, где все желающие могут усовершенствовать свои навыки и умения. Особенно это касается рабочих мигрантов, выпускников колледжей и бывших служащих.

Согласно плану правительства Синьцзяна, регион продолжит оказывать политику максимального благоприятствования, дабы увеличить число самозанятых людей еще на 30 тыс. человек и создать 90 тыс. рабочих мест в 2020 году.