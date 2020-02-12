, 09:08 — REGNUM Проблема с плохой снегоочисткой, возникшая в Алтайском крае после мощнейших снегопадов, прежде всего, возникла по причине ликвидации муниципальных унитарных предприятий (МУПов) и перехода на концессионные соглашения, считает депутат Топчихинского сельсовета Вячеслав Лаптев (КПРФ). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил:

«Причина неочищенных дорог — она на виду. МУПы закрылись и всё отдали частникам. К примеру, у нас в Топчихе дорогу расчищают предприниматели малопроизводительной техникой. А зачем им покупать дорогую? Получая за расчистку из местного бюджета 2,2 тысячи в час, они и «растягивают удовольствие и свой карман», разгребая завалы не «Кировцем», а трактором «Беларус».

Снег мы никогда не победим, если частники будут чистить! Потому что малая производительность — это их прямая материальная выгода! Два года зимы на Алтае были бесснежные, бюджеты экономили деньги, частники ничего не получали, а теперь — на их улице праздник».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о ликвидации ГУПов и МУПов.

«Закроются муниципальные бани, маленькие предприятия, учреждения дорожного хозяйства, бытовой сети, сферы обслуживания, аптечные организации просто не смогут функционировать в условиях рынка на этих очень сложных для работы и рынка условиях», — пояснил ранее глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

Читайте также: Госдума приняла закон о ликвидации ГУПов и МУПов

Снегопады в Алтайском крае с короткими перерывами идут уже больше месяца и стали причиной серьёзных нареканий в адрес местных властей и дорожников. Дошло до того, что предприниматель, подрядившийся на снегоочистку в Змеиногорске, отказался предоставлять СМИ информацию о ходе уборочных работ, обидевшись на критику горожан.

Читайте также: Дорожники Змеиногорска стали скрывать от СМИ информацию о снегоуборке