Сеул, , 08:29 — REGNUM В январе 2020 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 7,2%, до $13,4 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, экспорт ИКТ продолжает падать на протяжении пятнадцати месяцев подряд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 3,3%, до $7,29 млрд, OLED-панелей и ЖК-телевизоров — на 21,3%, до $1,57 млрд, мобильных телефонов — на 28%, до 680 млн.

Экспорт в Китай составил $6 млрд, во Вьетнам — $2,48 млрд, в США — на $1,54 млрд, в страны Европы — $860 млн, в Японию — $330 млн.

В январе текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий составил $8,82 млрд, что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профицит торгового баланса составил $4,58 млрд.

Импорт полупроводников сократился на 1,5%, OLED-панелей и ЖК-телевизоров — на 18,3%, телефонов — на 17,2%.