Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям во всем мире, используя технологию «бэкдоров» (потайных дверей), которые предназначены только для правоохранительных органов. Такую гипотезу выдвинули американские чиновники, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, все оборудование, которое производят телекоммуникационные компании, должно иметь специальные скрытые функции, позволяющие властям получать доступ к сетям. Однако сам производитель не должен иметь доступ к сетям без согласия оператора сети.

Чиновники США подозревают Huawei в производстве оборудования, позволяющего обходить этот запрет. По данным источников Wall Street Journal, данной возможностью китайская компания могла воспользоваться еще десять лет назад.

В самой Huawei данные подозрения отвергли.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года власти США внесли Huawei в «черный список». Из-за этого китайская компания оказалась лишена возможности сотрудничества с американскими компаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США сравнил инфраструктуру Huawei с советской