Москва, , 07:13 — REGNUM Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35. Об этом говорится в материалах Минфина РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, передаёт 12 февраля РБК.

Отмечается, что по итогам прошлого года суммарный дефицит указанных 35 регионов составил 233 млрд рублей. Самая большая разница между доходами и расходами бюджета наблюдалась в Московской области (74,4 млрд руб.) и Москве (53,3 млрд руб.).

Среди «региональных лидеров» по доле дефицита в расходах названы Башкирия, Севастополь, Иркутская и Липецкая области.

В тройку «лидеров по профициту» по результатам года вошли Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

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