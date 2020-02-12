Москва, , 06:47 — REGNUM Максимальное значение за последние семь лет продемонстрировала в 2019 году в РФ общая сумма неуплаченных алиментов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, указанная сумма достигла отметки в 152 млрд рублей, увеличившись за год на 13% и в 7,5 раз за последние семь лет. При этом число должников-алиментщиков в 2019 году резко сократилось.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ФССП на декабрь 2019 года, количество невыездных из-за невыплаченных алиментов российских граждан составило около 1,5 млн человек.

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