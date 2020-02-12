Москва, , 05:52 — REGNUM Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ 12 февраля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник в нижней палате российского парламента.

По данным источника, комитет по финансовым рынкам Госдумы рекомендовать документ к принятию. Все заинтересованные ведомства — Минфин, Минтруд и Центробанк уже подтвердили свое согласие по проекту закона.

Первое чтение данного законопроекта состоялось в октябре прошлого года. Документ был принят депутатами, но между сторонами возникали разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, указанные поправки закрепляют право граждан на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

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