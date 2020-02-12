Берн, , 04:36 — REGNUM Обращение с просьбой к государствам-членам Всемирной торговой организации (ВТО) воздержаться от торговых ограничений из-за вспышки коронавируса нового типа сделал представитель Китая в рамках заседания комитета по содействию торговле ВТО в Женеве.

Он попросил страны-члены организации придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также следовать правилам самой ВТО. Представитель КНР отметил, что любые ограничения в отношении Китая отразятся и на мировой экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что США не пойдут на экономические уступки Китаю и не будут отменять торговые пошлины на китайские товары в связи со вспышкой коронавируса.

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