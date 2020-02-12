Москва, , 04:30 — REGNUM Средняя сумма займа по ипотеке в России в 2019 году выросла до 2,2 млн рублей с 2,1 млн рублей в 2018 году. Об этом говорится в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Одновременно эксперты зафиксировали снижение полной стоимости кредита с 9,99% годовых в 2018 году до 9,28% годовых в 2019-м.

На фоне указанной положительной динамики темпы роста жилищного кредитования существенно снижались: по итогам 2019 года объём выданных ипотечных кредитов в России сократился на 11% и составил 2,5 трлн рублей. Годом ранее этот показатель вырос на 34%.

Ранее в Минфине России сообщили, что средняя ипотечная ставка в стране к концу 2020 года будет составлять 7−8%.

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