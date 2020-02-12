София, , 04:17 — REGNUM Переговоры компании «Булгаргаз» с российской компанией «Газпром экспорт» о снижении стоимости поставляемого в Болгарию газа находятся на стадии завершения. Об этом сообщается на сайте болгарской компании.

Отмечается, что болгарская сторона настаивает на значительном снижении цены на голубое топливо. В «Булгаргазе» планируют, что соглашение будет достигнуто до конца февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января болгарский министр энергетики страны Теменужка Петкова заявила, что 50% российского природного газа, который использует Болгария, будет заменено на топливо из других источников к концу 2020 года. Так, власти страны рассматривают возможность закупок американского сжиженного природного газа и голубого топлива из Азербайджана.

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