Набережные Челны, Татария, , 03:10 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск от налоговой службы о банкротстве строительной компании из Набережных Челнов — ООО «Современное строительство», которое принадлежит депутату Госсовета РТ Марселю Мингалимову («Единая Россия») и Дании Мингалимовой. Основанием для иска стала многомиллионная задолженность по налогам. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 февраля 2020 года. Сумма претензий составила 49 471 136,64 рубля. Компания-ответчик занимается строительством жилых и нежилых объектов в Набережных Челнах. Компания учреждена в июле 2013 года. Уставный капитал — 150,16 млн рублей, директор и владелец доли — депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов. Владелец основной доли в 99,99% — ООО «Консалтинговое агентство «Содействие», которое принадлежит Дании Мингалимовой. Во втором ООО Мингалимов также является директором.

Марсель Мингалимов в Госсовете состоит в комитете по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Помимо доли в «Современном строительстве», у него в активе — доли в четырёх юрлицах Татарии, в том числе ООО «Доминвест» (вложения в ценные бумаги, владеет совместно с Данией Мингалимовой). Также последняя владеет 80% доли в ООО «ГК Профит».