Брюссель, , 02:29 — REGNUM Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году. Такие планы 11 февраля высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на брифинге в Киеве.

Он отметил, что по завершению данной работы должны быть проведены переговоры и подписаны документы. Варгейи подчеркнул, что изменения в соглашении касаются, прежде всего, исполнения процедур, правил и стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал, что украинская сторона выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации.

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