Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала причиной отказа американской компании Facebook от участия во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress), который должен состояться в Барселоне. Об этом 11 февраля сообщило агентство Europa Press.

В компании отметили, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, заставила руководство принять такое решение. Поясняется, что сотрудники Facebook не станут присутствовать на Mobile World Congress в качестве меры предосторожности из-за возрастания рисков для здоровья в связи с эпидемией коронавируса.

Решение об отказе от участия в мероприятии принял также ряд крупных компаний, в том числе южнокорейская LG, шведская Ericsson, американские Amazon и Intel, японская Sony. Организаторы конгресса соберутся на совещание 14 февраля, чтобы окончательно решить, будет ли проводиться мероприятие в этом году.

Стоит отметить, что Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress) является крупнейшим мероприятием для компаний, занятых мобильной индустрией. В ней принимают участие руководители крупных компаний мобильной связи, продавцы и владельцы контента со всего мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские компании несут миллиардные убытки из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские компании несут миллиардные убытки из-за коронавируса