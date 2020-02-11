Лондон, , 23:48 — REGNUM Нефть Brent не удержалась на отметке 54 за баррель, WTI движется к завершению сессии 11 февраля ниже $50 за баррель.

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на 61 цент (1,15%), до $53,88 за баррель. Диапазон торгов Brent $53,33 — $54,67 за баррель.

Мартовские фьючерсы WTI выросли на 20 центов (0,40%), до $49,77 за баррель. Сессионный минимум составил $49,61 за баррель, максимум — $50,69 за баррель.

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